اخبار الخليج – سنك للتأمين تعلن عن ترقية أحد الأعضاء الإداريين

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار إستراتيجيتها وإلتزامها بالإستثمار في تطوير الموارد البشرية أعلنت شركة سنك للتأمين عن ترقية السيد علاء الشويخ إلى منصب مدير إدارة المخاطر والمشاريع و تأتي هذه الترقية ضمن برنامج التطور الوظيفي للشركة والذي يعزز و يشجع الكفاءات البحرينية ذوي الخبرات العالية لتولي مناصب إدارية بما يساهم في نمو و إزدهار الشركة وتحسين خدماتها.

يتمتع الشويخ بخبرة مهنية واسعة تمتد لثمانية عشر عاماً قضى منها أكثر من ثلاثة عشر عاماً في قطاع التأمين و إعادة التأمين و حصل مؤخراً على شهادة الزمالة المهنية في إدارة المخاطر ARMو شهادة في إدارة المخاطر المهنية الإحترافية (PMI-RMP) ، كما انه هو حاصل على شهادة دبلوم التأمين المتقدم (ACII) من معهد التأمين القانوني البريطاني و يحمل شهادة البكالوريوس في علوم الحاسوب من جامعة البحرين .

والجدير بالذكر أن الشويخ إنضم إلى شركة سنك للتأمين في عام 2018، و خلال سنوات خدمته سعى إلى تطوير مهاراته و مؤهلاته من خلال برامج التدريب و التطوير المستمرة و التي تنتهجها سنك كإستراتيجية بإستثمارها الدائم في برامج تطوير كفاءات و مهارات موظفيها وتأهيلهم للحصول على مواقع وظيفية متقدمة في الشركة.

و في منصبه الجديد سيباشر الشويخ تصميم وتنفيذ عمليات إدارة المخاطر تماشياً مع المعايير الدولية و سيوفر كل الدعم والتدريب اللازم للموظفين لزيادة الوعي بأهمية إدارة المخاطر وتعزيز ثقافتها في الشركة و سيشرف كذلك على تنفيذ الإستراتيجيات الخاصة ببرامج إستمرارية الأعمال و إدارة الأزمات و المشاريع و التقليل من مخاطر تنفيذها و سيواصل العمل على ترسيخ ثقافة الإمتثال لحماية البيانات الخاصة في جميع أقسام الشركة (PDPL) بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وبهذه المناسبة صرح السيد أحمد رضي مساعد المدير العام للخدمات المؤسسية بشركة سنك للتأمين قائلاً:»إن تعيين السيد علاء الشويخ كمدير إدارة المخاطر والمشاريع يعكس مدى إلتزام الشركة في تمكين الكفاءات والخبرات البحرينية وإسناد المهام القيادية لهم و نحن على ثقة من الدور الفعال الذي سيلعبه السيد علاء في تطوير قسم إدارة المخاطر و المشاريع مما سيعزز من ثقة العملاء والشركاء على حد سواء».