بث مباشر.. مباراة باريس سان جيرمان وتروا

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق بعد قليل، المباراة التي ستجمع بين باريس سان جيرمان، وتروا على استاد بارك دي برانس، ضمن إطار منافسات الجولة الـ36 من الدوري الفرنسي.

مباراة باريس سان جيرمان وتروا بث مباشر

أعلن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن قائمة مباراة الفريق لمباراة تروا.

باريس سان جيرمان مباشر

وتواجد البرغوث ليونيل ميسي في قائمة الفريق التي ستقابل مباراة تروا اليوم ، بالرغم من الأنباء التي أشيعت على إصابة ميسي في التدريبات الجماعية وغيابه في مباراة اليوم .

باريس سان جيرمان وتروا بث مباشر

وجاءت القائمة: نافاس، حكيمي، كيمبيمبي، راموس، ماركينيوس، فيراتي، مبابي، نيمار، دي ماريا، بيرنات، دانيلو، فينالدوم، هيريرا، كيرير، نونو مينديس، إدريسا، ميسي، بيتشيابو، سيمونز، إسماعيل الغربي، ميتشو، دوناروما، لوتيلييه، ولافالي.