اخبار دوليه – الرئيس السوري بشار الأسد يلتقي خامنئي في طهران

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت وكالة نور نيوز الإيرانية أن الرئيس السوري بشار الأسد زار إيران أقرب حليف إقليمي له والتقى بالمرشد علي خامنئي في طهران، الأحد.
وأوضحت الوكالة أن الأسد، الذي يزور طهران للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب السورية في عام 2011، التقى أيضا بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال زيارته.
كان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال خلال زيارة لدمشق في مارس إن أولوية إيران هي تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع سوريا في ظل مشهد عالمي متغير بعد الاجتياح الروسي لأوكرانيا.
وتنامى دور طهران الاقتصادي في سوريا في الأعوام الماضية، إذ زودت نظام الأسد بخطوط ائتمان وفازت بعقود أعمال مربحة.
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