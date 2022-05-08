مانشستر سيتي يقسو على نيوكاسل بخماسية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

عزز مانشستر سيتي صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه مساء اليوم على نظيره نيوكاسل يوناتيد بنتيجة 5-0، ضمن منافسات الجولة 36 للمسابقة التي تقترب من نهايتها.

أحرز أهداف مانشستر سيتي كل من: رحيم سترلينج “9”، وإيميريك لابورت “38”، وردريغو هيرناندديز “61”، وفيل فودين “90”، ورحيم سترلينج “90”.

وبالنتيجة وسع السيتي الفارق بينه وبين ليفربول أقرب منافسيه في ترتيب الدوري الإنجليزي، رافعاً رصيده إلى 86 نقطة، بينما في رصيد ليفربول 83 نقطة بعد تعثره أمس أمام توتنهام بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويسعى مانشستر سيتي إلى مواصلة انتصاراته في الجولات المتبقية من عمر الدوري بغية نيل الدرع.