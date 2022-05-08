أمير الباحة يوجه بالمتابعة العاجلة لحالة المواطن المتواجد في المغرب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الباحة

وجه أمير الباحة الأمير حسام بن سعود، اليوم (الأحد)، بالمتابعة العاجلة لحالة المواطن السعودي المتواجد في المغرب، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لحين عودته إلى ذويه.

وكان شاب مغربي وثق مقطع فيديو لمواطن يعيش في المغرب، حيثُ طالب مصور المقطع بنشر الفيديو ليصل للسفارة السعودية في المغرب ولأهله خاصة بعد فقدانه لأمواله وإثباتاته الشخصية.

وبحسب مصادر صحفية، أن القضية وصلت لأمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود الذي أولى عنايته وإهتمامه فيها شخصياً بعد تواصله مع أسرة المفقود في المغرب ووجه بمتابعة حالته.

وأكدت المصادر، أن المواطن في العقد الثالث من العمر كان في المغرب مع أسرته في إجازة رسمية له، وكان يتواصل مع عائلته طيلة تلك الفترة؛ ولكن بحسب ماذكر لهم أن ظروف كورونا أخرت من عودته للمملكة حتى أنقطع إتصاله بهم قبل شهر ونصف تقريباً.