اخبار الخليج – بالصور.. افتتاح أول مواقف السيارات متعددة الطوابق ضمن مسار اللؤلؤ

محمد بن مسعود - الدمام - افتتحت هيئة البحرين للثقافة والآثار اليوم الأحد الموافق 8 مايو 2022م المبنى الأول لمواقف السيارات متعددة الطوابق ضمن مشروع موقع مسار اللؤلؤ المسجل على قائمة التراث العالمي في مدينة المحرّق، وذلك بحضور معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة الثقافة، سعادة المهندس عصام خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، السيد غازي المرباطي رئيس المجلس البلدي لبلدية المحرّق سعادة العميد عبدالله بن خليفة الجيران نائب محافظ محافظة المحرق، إضافة إلى تواجد دبلوماسي وحضور شخصيات ثقافية وممثلين عن وسائل الإعلام.

وبهذه المناسبة قالت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة: «يسعدنا أن نرى تحوّل أحلام مدينة بعراقة المحرّق إلى حقيقة، ونفتتح اليوم أول مواقف السيارات التي ستخدم زوّار وسكّان موقع مسار اللؤلؤ المسجل على قائمة التراث العالمي وستعزّز البنية التحتية للمدينة»، وأضافت: «بذلنا من أجل تنفيذ هذا الجزء من مشروع مسار اللؤلؤ سنوات من الجهود والتواصل والتعاون مع مختلف الجهات من أجل إنجاز مواقف السيارات التي ستعمل كمتنفس لمدينة المحرّق التي تتعامل مع تحدّيات عديدة متعلقة بالازدحام والتكدّس السكاني».

وقالت إن مشروع موقع مسار اللؤلؤ يعد أحد أهم مشاريع تعزيز البنية التحتية في البحرين ومن خلاله تهدف الثقافة إلى إحياء المواقع التاريخية في مدينة المحرّق والارتقاء بالأحياء السكنية من أجل إعادة أهل البحرين إلى المدينة وتوفير وجهة ثقافية تجذب الزوّار من داخل وخارج البحرين وتستقطب سياحة ثقافية.

وتعد مواقف السيارات متعددة الطوابق أحدث مشاريع هيئة الثقافة على مسار اللؤلؤ في المحرّق، والمشروع عبارة عن أربعة مبان موزعة على امتداد المسار. ويتّسع المبنى الذي تم افتتاحه لحوالي 130 سيارة ويتكون من طابق أرضي وطابق أول. وصمّمت المواقف شركة كريستيان كيريز بالتعاون مع أرسينالس للهندسة ومن تنفيذ مقاول البناء الرئيسي شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده.

ومن المقرر الانتهاء من تشييد المواقف الثلاثة المتبقية مابين نهاية عام 2022م وبداية عام 2023م. ويقع ثاني مباني المواقف متعددة الطوابق بالقرب من عمارة بن مطر والركن الأخضر، وهو الأكبر ويكتمل مع نهاية العام الجاري، فيما يقع مبنى المواقف الثالث بالقرب من بيت فخرو جنوب موقع مسار اللؤلؤ، فيما سيكون آخر مبنى للمواقف مواجهاً لبيت العلوي وبالقرب من بيت الجلاهمة.

ويهدف هذا الجزء من مشروع مسار اللؤلؤ إلى توفير مواقف سيارات لسكّان المدينة وزوّار موقع مشار اللؤلؤ على حد سواء وستعزز البنية التحتية للمحرّق كونها تعد أماكن عامة. وتتميّز المواقف بتصميم هندسي فريد وستضيف للمحرّق مساحات جديدة تزيد من رونق نسيجها العمراني. وعمد مهندسو المشروع إلى تصميم كل طابق من المواقف الجديدة بشكل متميّز، كما وتم التركيز على عنصر التواصل في التصميم بحيث تتماهى أرضية كل طابق مع المنحدرات الواصلة بينها لتعكس المواقف المقومات الحضارية والتراث العريق الذي يتضمنه موقع مسار اللؤلؤ.