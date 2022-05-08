“تقويم التعليم” توقع اتفاقية لاعتماد 150 برنامجًا أكاديميًا لجامعة الملك سعود

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي ” اعتماد” اليوم اتفاقية لتنفيذ دراسات تقويمية لجامعة الملك سعود، وذلك خلال مشاركة الهيئة في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022م، الذي تنظمه وزارة التعليم بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وقع الاتفاقية من جانب الهيئة معالي رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ومن جانب الجامعة معالي رئيس الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر.

وشملت الاتفاقية اعتماد 150 برنامجًا أكاديميًا، منها (110) برامج في مرحلة الدراسات العليا و (40) برنامجًا في مرحلة البكالوريوس.

كما ستُوقع الهيئة خلال المؤتمر مجموعة من الاتفاقيات مع عدد من الجهات التعليمية والتدريبية، للإسهام في ضمان وضبط جودة التعليم والتدريب في المملكة، وترسيخ علاقات متينة مع أشهر المؤسسات والهيئات التعليمية في المملكة والعالم، للتغلب على التحديات التي تواجه التعليم في المملكة، وتقديم الحلول التي تسهم في رفع مستوى مخرجاته، وكفاءة مؤسساته، وصولاً إلى تحقيق التطوير والتنافسية العالمية.