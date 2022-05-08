الهلال يعلن إصابة متعب المفرج بالرباط الصليبي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض كشفت الفحوص الطبية والأشعة التي أجراها لاعب الهلال متعب المفرج تعرّضه لإصابة في الرباط الصليبي، على أن يتحدّد موعد جراحته لاحقًا، وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي الهلال اليوم الأحد.

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