اخبار الخليج – جلالة الملك يهنئ الرئيس الروسي بذكرى عيد النصر

محمد بن مسعود - الدمام - بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية وذلك بمناسبة ذكرى عيد النصر، وقد أعرب جلالته في البرقية عن خالص تهانيه واطيب تمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب روسيا الاتحادية الصديق تحقيق المزيد من التقدم والازدهار والرقي في ظل قيادة فخامته الحكيمة.
كما أشاد جلالته رعاه الله في هذه المناسبة الوطنية بمستوى عمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية والتي تشمل العديد من المجالات، مؤكدً جلالته حرص مملكة البحرين الدائم على تعزيز وتطوير هذه العلاقات والارتقاء بها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
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