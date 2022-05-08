دول مجموعة الـ 7 تتعهد وقف استيراد النفط الروسي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_أ ف ب
أعلن البيت الأبيض الأحد في بيان أن “مجموعة السبع بجميع أعضائها تعهدت اليوم حظرا أو الغاء تدريجيا لواردات النفط الروسي”.
وقالت الرئاسة الأميركية إن هذا القرار “سيوجه ضربة قاسية إلى الشريان الرئيسي الذي يغذي اقتصاد (فلاديمير) بوتين ويحرمه عائدات يحتاج إليها لتمويل حربه”، ولكن من دون أن توضح ماهية التزامات كل من أعضاء مجموعة السبع التي تضم ألمانيا (رئيسة المجموعة لهذا العام) وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة.
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