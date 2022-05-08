نتائج الفحوص الطبية لخادم الحرمين سليمة

أعلن الديوان الملكي، أمس، سلامة نتيجة منظار القولون الذي أجري لخادم الحرمين الشريفين في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وقد أوصى الفريق الطبي ببقاء الملك سلمان في المستشفى لبعض الوقت للراحة.

وكان خادم الحرمين قد دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وذلك لإجراء بعض الفحوصات الطبية، وتصدر هاشتاق «سلامتك يابو فهد» موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بآلاف الدعوات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن يديم الله عليه ثوب الصحة والعافية.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع هذا الخبر، ونشروا الوسم وتم تناقله على نطاق واسع، متمنين السلامة والشفاء التام للملك سلمان، ووجه النشطاء من كافة أطياف الشعب رسائل ودعوات إلى الملك، تمنت السلامة لخادم الحرمين ودوام الصحة والعافية.