نتائج الفحوص الطبية لخادم الحرمين سليمة

وكان خادم الحرمين قد دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وذلك لإجراء بعض الفحوصات الطبية، وتصدر هاشتاق «سلامتك يابو فهد» موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بآلاف الدعوات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن يديم الله عليه ثوب الصحة والعافية.
وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع هذا الخبر، ونشروا الوسم وتم تناقله على نطاق واسع، متمنين السلامة والشفاء التام للملك سلمان، ووجه النشطاء من كافة أطياف الشعب رسائل ودعوات إلى الملك، تمنت السلامة لخادم الحرمين ودوام الصحة والعافية.
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