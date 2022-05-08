متحدث أمانة جدة: إزالة 12 حيا عشوائيا خلال الفترة المقبلة

أكد المتحدث باسم أمانة محافظة جدة محمد البقمي أن عدد الأحياء العشوائية بمدينة جدة يبلغ 64 حيًا، المستهدف من الإزالة عددها 34 حيًا، وتمت خلال الفترة الماضية إزالة 22 حيًا، والمرحلة الحالية التي تأتي بعد شهر رمضان تستهدف إزالة 12 حيًا.
وأضاف البقمي أن البداية كانت من حي بني مالك وحي الورود، حيث تم تسليم الإشعارات لسكانها، وفي يوم 21 من هذا الشهر سيتم فصل الخدمات، وفي يوم 28 ستبدأ أعمال الإزالة، وأوضح أن كلا من حي بني مالك وحي الورود ستتم إزالتهما بالكامل.
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