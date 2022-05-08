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الديوان الملكي يعلن سلامة فحص القولون لخادم الحرمين الشريفين عاجل

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الدمام - شريف احمد - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

" بيان من الديوان الملكي "

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ظهر هذا اليوم الأحد 7 شوال 1443هـ، الموافق 8 مايو 2022م في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة منظار للقولون، وقد كانت النتيجة سليمة ولله الحمد، وقد قرر الفريق الطبي بقاءه ـ يحفظه الله ـ في المستشفى لبعض الوقت للراحة.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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