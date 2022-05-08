تعرف على جديد هواوي: جهاز ميت بوك 14

محمد بن مسعود - الدمام - تم الإعلان عن جهاز هواوي ميت بوك 14 الجديد في المؤتمر العالمي للجوال هذا الأسبوع، وهو إصدار أرخص قليلاً من ميت بوك X برو والذي كان بمثابة إطلاق الشركة الصينية في سوق أجهزة الكمبيوتر المحمول المتميزة شديدة التنافسية.

يعد جهاز ميت بوك 14 العضو الثالث في عائلة هواوي دون احتساب الوافد الجديد الى العائلة huawei matebook d15 الذي سنتحدث عليه في مقالاتنا المقبلة. سيشغل جهاز ميت بوك 14 مكانًا وسطًا بين جهاز ميت بوك X برو المتطور وجهاز ميت بوك 13 الأصغر حجمًا.

يقول توم برانت من موقع بي سي ماج، لقد حصلت على جهاز ميت بوك 14 لبضع دقائق الأسبوع الماضي، ووجدته جيدًا مثل ميت بوك X برو، على الرغم من تأخره في بعض الطرق التي تتعلق في الغالب بالتصميم المادي. لم تعلن هواوي عن الأسعار أو التوفر في السوق الأمريكية حتى الآن، لكنها ستكون أرخص من ميت بوك X برو. نحن ننتظر بفارغ الصبر فرصة اختبار ميت بوك 14 ومنحها مراجعة وتقييم كاملين. في الوقت الحالي، إليك ما يمكن أن تتوقعه.

تعد شاشة العرض الفريدة غير العريضة في جهاز ميت بوك 14 أكبر قليلاً من تلك الموجودة في جهاز ميت بوك X برو 13.9 بوصة مقابل 14 بوصة. إنها أيضًا أقل كثافة، حيث تبلغ دقتها 2160 × 1440 بكسل بدلاً من 3000 × 2000 بكسل في ميت بوك X برو.

بالاقتران مع حدود أكبر قليلاً حول الشاشة (يحتوي جهاز ميت بوك 14 على نسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 90 بالمائة، مقارنة بنسبة 91 بالمائة في جهاز ميت بوك X برو) ، والنتيجة هي أن جهاز ميت بوك 14 أثقل قليلاً وأكبر من جهاز ميت بوك X برو. الفرق صغير ولكنه جدير بالملاحظة، لأنه يجعل ميت بوك 14 أعلى من وزن 3 باوند.

تنبثق كاميرا ميت بوك 14 من الصف العلوي للوحة المفاتيح، وهي ميزة مثيرة للجدل رأيناها لأول مرة على ميت بوك X برو. كان على هواوي أن تجد مكانًا آخر لوضع الكاميرا بجانب الشاشة، نظرًا لعدم وجود مكان هناك. من ناحية أخرى، عندما تكون مفتوحة، فإنها تشير في المقام الأول إلى أطراف أصابعك بدلاً من وجهك.

هناك ميزة أخرى في ميت بوك X برو تظهر على ميت بوك 14 وهي زر الطاقة الذي يضاعف كقارئ بصمات الأصابع. نظرًا لأن الكاميرا لا تحتوي على مستشعرات الأشعة تحت الحمراء للسماح لك بتسجيل الدخول إلى حساب ويندوز الخاص بك باستخدام التعرف على الوجوه (والكاميرا مخفية معظم الوقت، على أي حال)، فإن استخدام بصمة إصبعك لتسجيل الدخول سيكون مفيدًا للغاية.

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