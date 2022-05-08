⁧‫إمارة منطقة مكة‬⁩ المكرمة تقيم حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر لمنسوبيها في مقري الإمارة بالعاصمة المقدسة وجدة

محمد بن مسعود - الدمام - أقامت ⁧‫إمارة منطقة مكة‬⁩ المكرمة اليوم الأحد حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، لمنسوبيها في مقري الإمارة بالعاصمة المقدسة وجدة، حيث تبادل الجميع التهاني بهذه المناسبة.

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