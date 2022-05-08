مراجعة سريعة لجوال هواوي P40 برو الجيل الخامس

محمد بن مسعود - الدمام - يحتوي جوال هواوي P40 برو على واحدة من أكثر الشاشات إقناعًا التي رأيتها على الهاتف على الإطلاق، وكاميرا منخفضة الإضاءة تتيح إمكانية التقاط الصور حتى في المواقف شديدة السواد، وكلها موجودة في هيكل أنيق ومريح للحمل. في هذا المقال سننشر لكم مراجعة سريعة لهذا الهاتف الرائع والتي قمنا بإعدادها بالتعاون مع موقع بي سي ماج. تواصل هواوي حصد المديح والثناء بعد كل منتج تقوم بطرحه سواء في فئة الهواتف مثل هواوي P40 برو الذي سنتحدث عليه في هذا المقال أو d15 هواوي ميت بوك في فئة الحواسيب.

يأتي برو Pro بلون الصقيع الأسود أو الفضي، مع ظهر من السيراميك يمنحك شعورًا بالراحة في اليد. يوفر المظهر المصنوع من الجلد الصناعي في هواتف أخرى قبضة أفضل، لكن بالنسبة لي، يبدو P40 برو أكثر أناقة.

اقلب الهاتف وستجد شاشة OLED مقاس 6.58 بوصة ، 2640 × 1200 بكسل ، وهي رائعة بكل بساطة. إنها أكثر إشراقًا وتظهر ألوانًا أفضل عند مشاهدة الأفلام والمسلسلات من معظم جوالات الشركات المنافسة. يمكنك أن ترى الضوء يبرز بشكل أكثر إشراقًا من المنافسين، والشاشة أكثر سطوعًا بشكل ملحوظ من غيرها، لذا يمكنك قراءة نصوصك في الخارج في يوم مشمس بشكل عادي.

ومع ذلك، هناك بعض النقاط السلبية: يتمتع جهاز P40 برو بمعدل تحديث يبلغ 90 هرتز فقط مقارنة بشاشات 120 هرتز، مما يعني أن التمرير عبر الوسائط الاجتماعية والتطبيقات الأخرى يبدو أقل سلاسة. يقال إن هذا يرجع جزئيًا إلى تحسين البطارية، لكنه مع ذلك إغفال مخيب للآمال. يعد توازن الألوان أيضًا أقل دقة قليلاً من بعض الهواتف المنافسة ، حيث إنه غير قادر على التقاط درجات لون البشرة بالإضافة إلى الآخرين، ولكنه لا يمثل مشكلة على الإطلاق.

يوجد في الجزء السفلي من الهاتف اتصال USB-C للشحن ونقل الملفات، وتحت الشاشة يوجد مستشعر بصمات الأصابع الذي جعلته هواوي أكبر حجمًا بحيث يسهل الوصول إليه؛ كما يتم دعم ميزة “فتح القفل بالوجه”. يتميز الهاتف بتصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء أيضًا.

تحتوي مجموعة الكاميرا الخلفية على ثلاث عدسات وشهادة لايكا. تتميز العدسة الرئيسية بمجال رؤية واسع إلى حد ما، على غرار العدسة الرئيسية في معظم الهواتف الذكية، مع فتحة عدسة f / 1.9 ساطعة ومستشعر 50 ميجابكسل. يتم ربطها بكاميرا عريضة 40 ميجابكسل f / 1.8 وكاميرات تليفوتوغرافي قياسية و 5 × (125 مم) 12 ميجابكسل f / 3.4 ، بالإضافة إلى مستشعر عمق.

مثل P30 برو من قبله، تعرف هواوي هذا الهاتف من خلال شرائح التصوير الخاصة به، وفي هذه الحالة، توجد العديد من التفاصيل للحديث عنها. كمية المعلومات التي يمكن لهذه الكاميرا التقاطها مذهلة، وتتفوق على العديد من الهواتف المتوفرة في السوق بسهولة.

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