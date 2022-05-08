اخبار دوليه – خادم الحرمين الشريفين أجرى في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة منظار للقولون

محمد بن مسعود - الدمام - صدر عن الديوان الملكي السعودي اليوم البيان التالي:

«بيان من الديوان الملكي»

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ظهر هذا اليوم الأحد 7 شوال 1443هـ، الموافق 8 مايو 2022م في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة منظار للقولون، وقد كانت النتيجة سليمة ولله الحمد، وقد قرر الفريق الطبي بقاءه ـ يحفظه الله ـ في المستشفى لبعض الوقت للراحة.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية. المصدر: واس

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