إعلان نتائج القبول للمتقدمات لوظائف حرس الحدود برتبة جندي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود، على رتبة (جندي) للكادر النسائي.

ولمعرفة نتيجة وطلبات القبول الدخول عبر منصة (أبشر- توظيف) اضغط هنا .

كانت المديرية العامة لحرس الحدود، مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، أعلنت في أواخر مارس الماضي، عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لحرس الحدود للعنصر النسائي برتبة (جندي).

وأعلنت المديرية شروط وتفاصيل الوظيفة كما يلي:

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الرتبة العسكرية:

– جندي.

المؤهل المطلوب:

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى.