اخبار الخليج – المنتدى الدولي لتحسين أداء المدارس يعيّن محاضراً بجامعة البحرين منسقاً للأبحاث التربوية 

محمد بن مسعود - الدمام - عُين المحاضر بكلية البحرين للمعلمين سلمان يوسف زايد، كمنسق للهيئة المعنية بالأبحاث التربوية المتعلقة بتحسين أداء وفاعلية التعليم، التابعة للمنتدى الدولي لتحسين أداء وفاعلية المدارس.

ويعنى المنتدى الدولي لتحسين أداء وفاعلية المدارسInternational Congress for School Effectiveness and Improvement بتطوير قدرات الباحثين التربويين، للقيام بمشاريع علمية رصينة عالية الجودة في مجال تحسين أداء وفاعلية المدارس، كما يضم – تحت سقف واحد – نخبة من صناع السياسات التعليمية، والقيادات المدرسية، والمعلمين، بجانب الباحثين والعلماء التربويين من مختلف دول العالم.

وأعرب زايد عن اعتزازه بتمثيل مملكة البحرين في هذه المنظمة الدولية العريقة، حيث أشار إلى أن الخبرات التربوية والبحثية التي اكتسبها طوال فترة عمله كأكاديمي بجامعة البحرين ساهمت في حصوله على هذه الفرصة.

وأضاف أنه سيسعى للاستفادة من أفضل التجارب والممارسات الدولية في مجال تحسين أداء وفعالية المدارس، ونقلها للميدان التربوي بمملكة البحرين، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز تنافسية الطلبة البحرينيين على المستوى العالمي، وكذلك نقل التجارب والممارسات المتميزة من مختلف الدول لمدارس المملكة.

والجدير بالذكر أن المنتدى الدولي لتحسين أداء وفاعلية المدارس – الذي يقع مقره في مدينة سيدني الأسترالية – تأسس في العام 1986م، ويعد أحد أهم الهيئات التربوية العالمية، التي تجمع العديد من الباحثين، والخبراء، والقيادات المدرسية، والمعلمين، وصناع السياسات التعليمية، المهتمين بتحسين أداء الطلبة، وتحديد أفضل الممارسات المتعلقة بهذا الجانب. وينظم المنتدى مؤتمراً سنوياً منذ انطلاقته قبل 36 عاماً، يضم العديد من الهيئات البحثية والعلمية المتخصصة في مجالات القيادة المدرسية، والتعليم المبكر، والتخطيط والسياسات التربوية.