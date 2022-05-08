شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الهلال الأحمر يشيد بجهود العاملين في المجال الإنساني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسى بجهود العاملين في مجال العمل الإنساني خلال السنوات القليلة الماضية، مشيراً إلى أن سفراء الحياة أثبتوا أنهم الأبطال الحقيقيون القادرون على إنقاذ العالم في أصعب أوقاته ومِحَنهِ والعبور به إلى بر الأمان.

وبيّن رئيس الهيئة في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي يوافق الثامن من شهر مايو، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "كن إنسانا لطيفا"، أن التجربة العالمية أظهرت أهمية ومحورية الدور الذي يضطلع به العاملون في المجال الإسعافي والإنساني لتخفيف المعاناة عن البشرية، خاصة بعدما واجهت العالم عدة أزمات متتالية، من انتشار الوباء وأزمات المناخ وحالات الطوارئ الإنسانية والصراعات المتصاعدة.

وأشار إلى أنه خلال كل هذه التجارب الصعبة كان سفراء الحياة -سواء داخل أو خارج المملكة- يتقدمون الصفوف ويضحّون بأرواحهم من أجل إنقاذ البشر ووقف الآلام، وضربوا أروع الأمثلة في التضحية والعطاء، مشيرا إلى أن ما قدّمه هؤلاء الأبطال تحوّل إلى قصص ملهمة ستتناقلها الأجيال القادمة، ليتعلموا منها ويدرسون كيف يمكن إنقاذ العالم بالوفاء والالتزام والعمل الإنساني.

وأفاد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي أن شعار اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر لعام 2022 "كن إنسانا لطيفا" هو شعار ملهم، يتبناه كل العاملين بمجال العمل الإنساني داخل المملكة، خاصة أنه معنى متجذر في رسالة ورؤية وقيم الهيئة، حث عليه ديننا الحنيف الذي يستلهم منه العالم قِيَم الرحمة والعطاء والإنسانية، معربا عن خالص تقديره لجميع العاملين في الهيئة نظير جهودهم الإنسانية وما يقدموه من مثال يحتذى به في حفظ الأرواح وتخفيف المعاناة عن جميع أفراد المجتمع دون تمييز.