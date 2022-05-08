اخبار دوليه – استقالة «عبد الله الزامل» الرئيس التنفيذي لشركة «الزامل» لتعيينه رئيسًا لمجلس الإدارة.. وتعيين «محمد آل صاحب» خلفًا له

محمد بن مسعود - الدمام - وافق مجلس إدارة شركة الزامل للاستثمار الصناعي اليوم على استقالة عبد الله محمد عبد الله الزامل من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، نظراً لتعيينه رئيساً لمجلس الإدارة، على أن يكون آخر يوم عمل بتاريخ 08 مايو 2022.

وبحسب بيان للشركة اليوم على «تداول»، وافق مجلس إدارة الشركة على تعيين محمد علي عبد الخالق آل صاحب في منصب الرئيس التنفيذي اعتباراً من تاريخ 08 مايو 2022.

وحصل «آل صاحب» على ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إضافة إلى شهادة البكالوريوس في الإحصاء وإدارة العمليات من جامعة دنفر في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشغل عدداً من المناصب التنفيذية والإدارية، ويملك خبرات متميّزة في قطاع الإنشاءات وفي مجالات الإدارة واستراتيجيات تطوير الأعمال، ويتمتع بخبرة عملية تمتد لأكثر من 22 عاماً.

وأعلنت الشركة في بيان منفصل اليوم على «تداول»، أن مجلس الإدارة الجديد المنتخب قرر تعيين عبد الله محمد عبد الله الزامل رئيساً لمجلس الإدارة (غير تنفيذي)، وتعيين بندر عبد الرحمن عبد الله الزامل نائباً لرئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي).

وتضمن القرار تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى مجموعة تداول السعودية (وشركاتها التابعة)، وتعيين سعيد فهد سعيد الدعجاني أمين سر لمجلس الإدارة واللجان، وتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء التالية أسماؤهم:

– عادل صالح محسن الغصاب – رئيس (مستقل).

– سعود غسان أحمد السليمان – عضو (مستقل).

– بندر عبد الرحمن عبد الله الزامل – عضو (غير تنفيذي).