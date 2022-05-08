جامعة تبوك تشارك في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- تبوك

تشارك جامعة تبوك في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022 والذي تنظمه وزارة التعليم بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمشاركة 253 جهة من 21 دولة من مختلف دول العالم.

وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور عبد الله بن مفرح الذيابي أن المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم يُعد حدثاً وتظاهرة عالمية متميزة تستقطب أرقى جامعات العالم ومؤسسات التعليم العالمية ذات العلاقة إضافة إلى عدد من الجامعات الإقليمية والجامعات السعودية.

وأشار إلى أن المؤتمر في دورته الثامنة والذي يحمل عنوان “التعليم في مواجهة الأزمات الفرص والتحديات” يشير إلى ما مر به العالم من أزمة كورونا والتي أثرت على التعليم ضمن تأثيرها على مناحي الحياة الأخرى حيث واجه التعليم تحديات كبيرة احتاج معها إلى حلول مناسبة حيث استطاعت وزارة التعليم بتوجيهات من حكومتنا الرشيدة وضع حلول لهذه الأزمة مكنتها من استمرارية التعليم بطرق متعددة ومناسبة لجميع مراحله.

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وقال: إن هذا المؤتمر يأتي امتداداً لجهود وزارة التعليم المتواصلة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء الإنسان والإسهام في تنمية المجتمع وتعزيز الشراكة مع أفراده ومؤسساته إضافة إلى بناء الشراكات ومد جسور التواصل مع أكبر المؤسسات التعليمية حول العالم وذلك بدعم من القيادة الرشيدة –حفظها الله- كما يمثل فرصة حقيقية لرواد التعليم وراغبي الابتعاث للاطلاع على ما تقدمه الجامعات العالمية للطلبة.

وأفاد الدكتور الذيابي أن الجامعة ستشارك في المؤتمر من خلال جناحها التعريفي إضافة إلى ورشتي عمل الأولى بعنوان ” الطالب الجامعي في عصر الرؤية” تقدمها وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية والثانية بعنوان ” منظومة البحث والابتكار – من التميز إلى الريادة” كما ستوقع الجامعة اتفاقيات تعاون مع عدد من الجهات وفي مجالات متعددة.