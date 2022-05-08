وخلال اللقاء، رحب سعادة وزير الخارجية بانضمام الدكتور باسكويلي بوريا إلى فريق أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، معربًا عن ثقته في الاستفادة من خبراته الأكاديمية والمهنية في تطوير أنشطة الأكاديمية وما تقدمه من برامج علمية ودورات تدريبية متطورة وورش عمل متخصصة لإعداد وتأهيل الكوادر الدبلوماسية الوطنية.
من جانبهما، أعربت سعادة الدكتورة الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة والدكتور باسكويلي بوريا عن شكرهما وتقديرهما إلى سعادة وزير الخارجية على دعمه لأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، مؤكدين حرص الأكاديمية على مواصلة برامجها التطويرية في الارتقاء بالقدرات المهنية واللغوية لمنتسبي وزارة الخارجية، وتزويدهم بالعلوم والمعارف العصرية في العمل الدبلوماسي، بما يواكب أحدث المستجدات العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – وزير الخارجية يشيد بجهود أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية في تأهيل الكوادر الدبلوماسية الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.