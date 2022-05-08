اخبار الخليج – وزير الخارجية يشيد بجهود أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية في تأهيل الكوادر الدبلوماسية الوطنية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في مكتبه اليوم، سعادة الدكتورة الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة، المدير العام لأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، والتي قدمت لسعادته الدكتور باسكويلي بوريا، بمناسبة انضمامه إلى هيئة التدريس بالأكاديمية.

وخلال اللقاء، رحب سعادة وزير الخارجية بانضمام الدكتور باسكويلي بوريا إلى فريق أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، معربًا عن ثقته في الاستفادة من خبراته الأكاديمية والمهنية في تطوير أنشطة الأكاديمية وما تقدمه من برامج علمية ودورات تدريبية متطورة وورش عمل متخصصة لإعداد وتأهيل الكوادر الدبلوماسية الوطنية.

من جانبهما، أعربت سعادة الدكتورة الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة والدكتور باسكويلي بوريا عن شكرهما وتقديرهما إلى سعادة وزير الخارجية على دعمه لأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، مؤكدين حرص الأكاديمية على مواصلة برامجها التطويرية في الارتقاء بالقدرات المهنية واللغوية لمنتسبي وزارة الخارجية، وتزويدهم بالعلوم والمعارف العصرية في العمل الدبلوماسي، بما يواكب أحدث المستجدات العالمية.