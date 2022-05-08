بيت التمويل الكويتي – البحرين ينال جائزة مرموقة من مجموعة «سيتي» المصرفية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن بيت التمويل الكويتي- البحرين عن حصوله على جائزة «النخبة للجودة الرفيعة (STP)»والتي تُمنح تقديراً للأداء الاستثنائي في مجال المُعالجة المُباشرة للتحويلات الخاصة للأفراد والمؤسسات المالية. وتمت مراسم التكريم في المقر الرئيسي لبيت التمويل الكويتي – مركز البحرين التجاري العالمي، حيث تسلم الجائزة السيد محمد فهمي حمد، المدير التنفيذي ورئيس العمليات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المؤسسية في بيت التمويل الكويتي – البحرين من السيد محمد أحمد الحمادي – مدير تنفيذي – مجموعة المراسلة المصرفية، رئيس المؤسسات المالية في الخليج وباكستان والعراق لدى مجموعة ’سيتي‘ المصرفية.

وتعليقًا على هذا الإنجاز، صرّح السيد محمد فهمي حمد المدير التنفيذي ورئيس العمليات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المؤسسية في بيت التمويل الكويتي – البحرين قائلًا: «نحمد الله على هذا الإنجاز، حيث تأتي هذه الجائزة لتٌسلط الضوء على التزام بيت التمويل الكويتي – البحرين بمعالجة التحويلات المالية وفق المعايير المعتمدة لدى مجموعة ’سيتي‘ المصرفية. ونحن نؤكد على استمرار مساعينا للحفاظ على هذا المستوى من التميّز مع مواصلة إنجاز كافة أعمالنا المصرفية بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.»

ومن جانبه، قال السيد محمد أحمد الحمادي – مدير تنفيذي – مجموعة المراسلة المصرفية، رئيس المؤسسات المالية في الخليج وباكستان والعراق لدى مجموعة ’سيتي‘ المصرفية: «نود أن نُهنئ بيت التمويل الكويتي – البحرين لحصولهم على هذه الجائزة

المرموقة والتي تقف شاهداً على أدائه المتميز في مجال المُعالجة المُباشرة للتحويلات. كما أنها تُعزز من مكانته كأحد البنوك الإسلامية الرائدة على الصعيد المحلي ومساهم رئيسي في تطوير القطاع المالي الإسلامي بمملكة البحرين.»

وتقدّم مجموعة ’سيتي‘ المصرفية جوائز جودة عمليات المعالجة المباشرة للمدفوعات، لتكرّم في كلّ عام البنوك التي نجحت حول العالم في تحقيق أعلى المعايير في تصفية تحويلات أموال العملاء والتمويل التجاري والتسويات الدولية، استناداً إلى معدلات STP الخاصة بهم؛ أي النسبة المئوية لمعاملات الدفع المؤتمتة التي يتم إكمالها دون الحاجة لتدخل يدوي إضافي، حيث ستتمكن هذه الهيئات من إجراء واستلام المدفوعات بشكل أسرع، من إتباع الخطوات التقليدية.