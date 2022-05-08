سمو نائب أمير جازان يستقبل عدداً من أصحاب الفضيلة القضاة بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - جــازان – فضه عطيف
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه اليوم, فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشيخ خالد بن أحمد بشير معافا، وعدداً من أصحاب الفضيلة القضاة والمشايخ, الذين هنأوا سموه بعيد الفطر المبارك.
وأعرب سموّ الأمير محمد بن عبدالعزيز عن شكره لهم على مشاعرهم، داعياً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيده على الجميع بالخير والأمن والبركات.
وأشاد سموه, بأعمال وجهود الجهات العدلية بالمنطقة ، منوهًا بالاهتمام والرعاية التي توليها القيادة الرشيدة – حفظها الله – للقضاء والمحاكم بالمملكة ، بما يضمن خدمة الجميع وإنجاز معاملاتهم وقضاياهم على أكمل وجه.
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