عقوبات تنتظر المعتدين على حارس أمن ومدير مناوب بمستشفى في أبها

يذكر أن وزارة الصحة أكدت في تنبيه عممته على مديرياتها في وقت سابق، أن النظام يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاما.
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