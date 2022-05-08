عقوبات تنتظر المعتدين على حارس أمن ومدير مناوب بمستشفى في أبها

قبضت شرطة منطقة عسير على مواطنَيْن اعتديا بالضرب على حارس أمن والمدير المناوب بأحد المستشفيات في مدينة أبها، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

يذكر أن وزارة الصحة أكدت في تنبيه عممته على مديرياتها في وقت سابق، أن النظام يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاما.