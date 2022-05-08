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208 % نمو في ركاب القطارات السعودية

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كشفت الهيئة العامة للنقل خلال مؤشراتها الربعية لخدمات النقل عن إسهام الخطوط الحديدية في المملكة في نقل أكثر 3 ملايين راكب خلال الربع الأول من العام الحالي 2022، مسجلةً بذلك نسبة نمو بلغت 208%، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2021.

وأوضحت الهيئة أن الخطوط الحديدية نقلت أكثر من 3 ملايين طن من البضائع المنقولة خلال العام الحالي، لتسجل نسبة نمو مقارنة بالربع المماثل من العام السابق قدرها 26%، فيما تم نقل أكثر من 160 ألف حاوية، وتتضمن هذه الإحصائية الربعية جميع خدمات النقل بالقطارات في المملكة ابتداءً بقطار الشمال، وكذلك قطار الشرق، وقطار الحرمين السريع، وقطار جامعة الأميرة نورة، وأخيراً القطار الآلي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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