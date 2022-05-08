شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطبيق قرارات التوطين في 4 مهن بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ اليوم تطبيق قرار قصر العمل على السعوديين في مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات في جميع مناطق المملكة.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين والمواطنات، وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل.

وجاء القرار بقصر العمل في هذه المهن على السعوديين في منشآت القطاع الخاص، مع تحديد حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين بـ 5,000 ريال للمترجمين وأمناء المخزون، كما أن القرار سيوفر أكثر من 20,000 وظيفة للمواطنين والمواطنات.