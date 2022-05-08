اخبار الخليج – رئيس مجلس الشورى: دعم جلالة الملك المفدى للسلطة التشريعية مكَّنها من أداء دورها التشريعي على الوجه الأكمل

محمد بن مسعود - الدمام - أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومساندة جلالته للسلطة التشريعية مكَّنها من أداء دورها التشريعي على الوجه الأكمل.

ورفع معالي رئيس مجلس الشورى خالص الشكر والامتنان إلى جلالة العاهل المفدى، على ما أحاط به جلالته السلطة التشريعية من رعاية واهتمام.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها معالي رئيس مجلس الشورى في ختام جلسات المجلس اليوم (الأحد)، وصدور الأمر الملكي السامي بفض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس.

وثمّن معالي رئيس مجلس الشورى، بكل الاعتزاز والتقدير للجهود الكبيرة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مشيدًا بما يبذله سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والحكومة الموقرة ممثلة في أصحاب المعالي والسعادة الوزراء من دعم ومساندة ومتابعة لأعمال المجلس، نتج عنه تعاون مثمر بين مجلس الشورى والحكومة الموقرة ساهم في تحقيق الغايات الوطنية المنشودة، وإنجازات تشريعية انعكست على نهضة وتطور الوطن الغالي.

وتقدم معالي رئيس مجلس الشورى بالشكر الجزيل إلى أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس لمساعدة معاليه في تسيير العمل في المجلس، مثمنًا ما بذله أصحاب السعادة أعضاء المجلس من عمل متميز وجهود كبيرة مخلصة، وحرصهم على المشاركات الفاعلة والمناقشات الموضوعية في جلسات المجلس واجتماعات لجانه النوعية المتخصصة للوصول الى التشريعات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وقال معاليه: «لا ننسـى عملكم التشريعي المتواصل حين واكبتنا والعالم ظروف استثنائية بانتشار وباء كورونا، فواصلتم عملكم التشريعي، كما عقدت جلسات المجلس واجتماعات مكتب المجلس عن بُعد عبر الوسائط الإلكترونية، حرصًا على ألا تتوقف العملية التشريعية التي تعتبر الداعم والمساند الرئيسـي للتنمية الشاملة».

كما نوّه معالي رئيس مجلس الشورى بالدور الرائد والمشرف لأصحاب السعادة أعضاء المجلس في تفعيل الدبلوماسية البرلمانية على المستوى الخليجي والعربي والدولي ونقل صورة صادقة عن مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، من خلال تمثيل المجلس ومملكة البحرين في اجتماعات الاتحادات البرلمانية الدولية.

كما توجَّه معالي رئيس مجلس الشورى بالشكر الجزيل إلى معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب ولأعضاء مجلس النواب على حسن التعاون والتنسيق بين المجلسين، مشيدًا بسعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، على تعاونه المستمر وحضوره الدائم جلسات المجلس ومداخلاته السديدة التي أثرت مناقشات المجلس.

وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن الشكر الجزيل إلى سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام ومنتسبي الأمانة العامة على أدائهم العالي وتفانيهم في دعم عمل أصحاب السعادة أعضاء المجلس، منوّها بجهود سعادة المستشار الدكتور نوفل غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين وجميع المستشارين وما قدموه من آراء قانونية كان لها الأثر الكبير في جودة التشريع.

كما شكَر معالي رئيس مجلس الشورى جميع العاملين في مكتب الرئاسة، وعلى رأسهم الدكتورة فوزية يوسف الجيب مستشار شؤون العلاقات والإعلام بمكتب الرئيس، والسيد حسين الحسيني مدير شؤون الرئاسة، والسيدة عبير فوزي الجابر مشرف شؤون الرئاسة، وجميع العاملين في المكاتب الخلفية الذين عملوا ليلاً ونهارًا وبشكل صامت، والتزام تام بحيث مكنوا معاليه من أداء عمله في هذا الموقع.

كما تقدم معاليه بجزيل الشكر لوزارة شؤون الإعلام ممثلة في الطاقم التلفزيوني والإذاعي، ولكافة الصحف المحلية ومندوبيها، الذين تولوا تغطيات أعمال ونشاطات المجلس ولجانه وأمانته العامة طيلة فترات أدوار الانعقاد، والشكر موصول لرجال أمن وحرس المجلس الساهرين على حماية أمن المجلس.

وأثنى معاليه على جميع الجهود الإنسانية الوطنية النبيلة التي قام بها فريق البحرين الوطني في مواجهة التحديات الصحية، والحفاظ على صحة وسلامة الجميع، والشكر موصول لكل المواطنين والمقيمين لمواقفهم الثابتة وتكاتفهم ووحدتهم ووقوفهم صفًا واحدًا أمام كل التحديات.

وختم معالي رئيس مجلس الشورى كلمته بالقول: «يبقى الوطن بفضل الله سبحانه وتعالى، وبحكمة القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وطنًا للمحبة والخير والتعايش، وطنًا ينعم فيه الجميع بالأمن والأمان والاستقرار».

وكان معالي رئيس مجلس الشورى قد رأس صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة الثامنة والعشرين للمجلس في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس. حيث بدأت الجلسة بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يتلو سعادة المستشار أسامة العصفور الأمين العام لمجلس الشورى الأمر الملكي رقم (13) لسنة 2022، بفض دور الانعقاد الرابع للفصل التشـريعي الخامس لمجلسـي الشورى والنواب.

بعدها جرى أخطار المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع القانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع إنشاء مركز التحكم الجديد للمراقبة والتحكم في شبكات الكهرباء والماء بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2022، وأخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع أخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

كما أخطر المجلس بالرسالة المقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، جمال محمد فخرو، دلال جاسم الزايد، الدكتور محمد علي حسن، منى يوف المؤيد، بشأن طلب استرداد الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2019؛ وذلك لمزيد من الدراسة.

وأخطر المجلس في ذات السياق بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، والمقدم من سعادة العضو عبدالرحمن محمد جمشير بخصوص تحويل الأرباح غير الموزعة على المساهمين إلى حساب شركة البحرين للمقاصة، ورد سعادة الوزير عليه، والسؤال الموجه إلى سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمقدم من سعادة العضو جواد عبدالله عباس بخصوص شبكات الصرف الصحي، ورد سعادة الوزير عليه.

بعدها أخذ المجلس الرأي النهائي بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، المرافق للمرسوم رقم (41) لسنة 2021م، بالإضافة إلى أخد الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

لينتقل بعدها المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي شملت تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2009م بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم رقم (72) لسنة 2020م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون الذي يهدف إلى تحقيق التزام مملكة البحرين بالمعايير الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل من خلال فرض العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في القانون، سواءً ارتكبت داخل إقليم المملكة، أو من مواطن بحريني خارج إقليمها، أو من أجنبي داخل إقليم المملكة قد ارتكب أي من تلك الجرائم في الخارج ولم يكن طلب تسليمه قد قُبل.

وقرر المجلس بعد استكمال مداخلات السادة الأعضاء، الموافقة على توصية اللجنة، كما تم أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في ذات الجلسة.

ناقش المجلس بعدها تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع بقانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم رقم (73) لسنة 2020، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون الذي يهدف إلى مواجهة أخطار هذه الأسلحة من خلال تنظيم قانوني يحظر استحداثها وإنتاجها وتخزينها ويحقق تقدمًا في نزعها عن طريق وجود تدابير فعالة بما يتوافق مع اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين هذه الأسلحة، كما يهدف إلى توسيع اختصاصات اللجنة الوطنية لتشمل كافة أسلحة الدمار الشامل، وتعديل مسماها بما يتوافق مع طبيعة الاختصاصات الممنوحة لها بموجب أحكام مشروع القانون، حيث قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بشأنه، وتم أخذ الرأي النهائي بالموافقة على مشروع القانون في ذات الجلسة.

بعدها بحث المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع القانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع إنشاء مركز التحكم الجديد للمراقبة والتحكم في شبكات الكهرباء والماء بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2022، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون الذي يهدف إلى تطوير ودعم المشاريع الحيوية في المملكة، حيث قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة، وأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في ذات الجلسة.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة شؤون الشباب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم رقم (21) لسنة 1989، المرافق للمرسوم رقم (92) لسنة 2020م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون الذي يهدف إلى إعادة تنظيم القطاعين الشبابي والرياضي بمملكة البحرين وإقرار قانون متكامل يهتم بالرياضة والرياضيين والاستثمار الرياضي، وذلك في إطار استكمال سلسلة التشريعات التي صدرت في مجال تطوير ودعم الرياضة، ومنها قانون الاحتراف الرياضي والمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2020، الذي أجاز إنشاء أندية في شكل شركات تجارية، وأجاز للأندية القائمة تغيير كيانها القانوني إلى شركات تجارية، وكذلك صدور المرسوم الملكي بإنشاء الهيئة العامة للرياضة.

وقرر المجلس بعد استكمال مداخلات أصحاب السعادة الأعضاء الموافقة على توصية اللجنة، وتم أخذ الرأي النهائي بشأنه في ذات الجلسة.

وفي ختام الجلسة، ألقى سعادة الدكتورة منصور سرحان عضو مجلس الشورى كلمة باسم أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى رفع من خلالها أسمى آيات الشكر والعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على دعمهم ومساندتهم للسلطة التشريعية، وعلى التوجيهات السديدة التي أدت لتحقيق تعاون مثمر وبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الأمر الذي انعكس على تحقيق الكثير من الإنجازات التي شهدها الفصل التشريعي، مثمناً الدور الذي اضطلع به معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى في إدارة عمل المجلس وتعاونه الدائم ومتابعته لسير العمل التشريعي.

كما أعرب الدكتورة منصور سرحان باسم أعضاء المجلس عن الشكر والثناء لسعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وسعادة المستشار أسامه أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى، على الدور الذي اضطلعت به الأمانة العامة للمجلس في دعم العمل التشريعي.

من جهته، أعرب سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب التقدير والشكر لمعالي رئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس على ما قاموا به من جهود متميزة خلال الفصل التشريعي الخامس، والتي تحقق خلالها الكثير من الإنجازات لمملكة البحرين تحت قيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، ومن خلال الدعم المتواصل من لدن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر لأعمال الحكومة، متوجها بالشكر كذلك إلى أعضاء السلطة التشريعية.

ووجه سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب الشكر إلى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء على تعاونهم مع وزارة شؤون المجلسين، وإلى الأمانتين العامتين بمجلسي الشورى والنواب، ومنتسبي الوزارة لإنجاح العمل المشترك.