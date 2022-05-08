أمير حائل يستقبل المشرف على فرع هيئة الإذاعة ‏والتلفزيون بالمنطقة ‏المكلف حديثاً

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز ‏أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم المشرف على فرع هيئة الإذاعة ‏والتلفزيون بالمنطقة أحمد العواد المكلف حديثاً. ‏

وأشار سموه خلال الاستقبال إلى أهمية الجهات الإعلامية بالمنطقة والدور ‏الذي تقوم به الهيئة لأداء الرسالة الإعلامية بشكل أمثل, مضيفاً أن المنطقة تُعدّ من المناطق السياحية والزراعية والتعدينية في المملكة ومن ‏المهم أن يواكب الإعلام أهمية المنطقة وعمقها التاريخي وتنوعها ‏الاجتماعي ومزاياها الاقتصادية. ‏

وأثنى سمو أمير حائل على جهود المشرف على فرع هيئة الإذاعة والتلفزيون ‏بالمنطقة سابقاً فهد العفنان وتمنى للمشرف الحالي العواد كل التوفيق .‏

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من جهته أعرب العواد عن شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه ومساندته ‏وتشجيعه , مؤكداً حرصه هو وجميع زملائه بفرع الهيئة في المنطقة على ‏الارتقاء بالأداء إلى ما يخدم المنطقة ويُبرز مقوماتها السياحية والتنموية ‏بصورة أفضل بإذن الله . ‏