أمير حائل يستقبل المشرف على فرع هيئة الإذاعة ‏والتلفزيون بالمنطقة ‏المكلف حديثاً

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم المشرف على فرع هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمنطقة أحمد العواد المكلف حديثاً.
وأشار سموه خلال الاستقبال إلى أهمية الجهات الإعلامية بالمنطقة والدور الذي تقوم به الهيئة لأداء الرسالة الإعلامية بشكل أمثل, مضيفاً أن المنطقة تُعدّ من المناطق السياحية والزراعية والتعدينية في المملكة ومن المهم أن يواكب الإعلام أهمية المنطقة وعمقها التاريخي وتنوعها الاجتماعي ومزاياها الاقتصادية.
وأثنى سمو أمير حائل على جهود المشرف على فرع هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمنطقة سابقاً فهد العفنان وتمنى للمشرف الحالي العواد كل التوفيق .
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من جهته أعرب العواد عن شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه ومساندته وتشجيعه , مؤكداً حرصه هو وجميع زملائه بفرع الهيئة في المنطقة على الارتقاء بالأداء إلى ما يخدم المنطقة ويُبرز مقوماتها السياحية والتنموية بصورة أفضل بإذن الله .
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