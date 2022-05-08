اخبار الخليج – رسائل شبابية في يوم الصحافة البحرينية

محمد بن مسعود - الدمام - بقلم: زيد أيمن

حينما تتكاتف الرؤى والمبادرات السديدة، مع السعي والجهود الحثيثة، في سبيل التطوير والإنجاز، يكون النتاج وبلا شكٍّ نجاحاً باهراً منقطع النظير.

ويأتي يوم الصحافة البحرينية، والذي يصادف السابع من مايو من كل عام، حاملاً معه آفاقَ رحبة، وتطلعاتٍ كبيرة، مرتكزةً على أسس حرية الرأي والتعبير، والتي كفلها الدستور والميثاق.

هذا اليوم الذي أُقرَّ بمبادرة ملكية سامية، من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، يشكلِّ شاهداً ثابتاً على الدور المحوري الذي تضطلع به الصحافة البحرينية، في مختلف الأحداث والمواقف، وعلى شتى الأصعدة والمستويات، وما الدعم الكبير من لدن جلالته لهذا القطاع، ورعايته وتقديره لأبنائه الصحفيين، إلا خير حافز لهم لمواصلة المشوار وتقديم الأفضل.

ولئن كان الشباب هم عماد الوطن، والروح التي ينهض بها في مختلف المحافل، فإن حضورهم المؤثر في المشهد الإعلامي بشكل عام، وفي قطاع الصحافة بشكل خاص، له رونق فريد ومميز، وقد وجهوا بمناسبة يوم الصحافة البحرينية رسائل معبرة.

من بين هذه الرسائل، أكدت لطيفة المقهوي على أن الصحافة تعد أساساً من الأسس الراسخة في مجال الإعلام، فمهما تشعبت منظومة الإعلام وتفرعت، يبقى للصحافة مكانتها العالية والرفيعة. ترى لطيفة بأن قراءة الصحف تسهم في الارتقاء بثقافة الفرد ووعيه بما حوله، إذ أن القارئ إذا ما اختار الصحيفة الرصينة المناسبة، فهو يحمل بين يديه لبَّ آراء نخبة من الكتّاب والصحفيين وأصحاب الخبرة في شتى المجالات، ويتمكن من استخلاص المعارف من خلالها بسهولة ويسر. وعن تجربتها الشخصية في قطاع الصحافة، سُعدت لطيفة بنشر تصريح لها في إحدى الصحف المحلية، وهو ما أسهم في إثراء تجربتها، ودعم معرفتها الأكاديمية في تخصصها الجامعي، تخصص الإعلام.

وفي سياق متصل، شددت عائشة الشمري على الدور الراسخ للصحافة، وتأثيرها العميق في مختلف أوجه الحياة، فهي تتطرق لجميع الجوانب والمجالات التي قد تخطر على البال، للسياسة والاقتصاد والعلوم والرياضة وغيرها، فتسهم من خلال تسليط الضوء على الجوانب المتعلقة في إظهار الحقائق وكشف المستور، إذا تم الاعتماد على المصادر الموثوقة بالطبع. وفي النطاق المحلي، تقول عائشة بأن قطاع الصحافة أصبح يواكب كافة المستجدات العصرية، كإطلاق منصات إلكترونية مختصة، وفسح المجال أمام فئة الشباب لتقدم إبداعاتها للجمهور، كما أن القوانين الجديدة التي سُنّت ساهمت وبشكل كبير في تطوير العمل الصحفي، وفي حفظ حقوق العاملين في القطاع.

بدورها، نبّهت زهراء محمد إلى أن قطاع الصحافة ثابت الأركان مهما كانت المتغيرات، فهو يعتبر من أقدم الوسائل الإعلامية وأعرقها، والسر في كونها باقية إلى الآن يكمن في كونها مرجعاً يمكن العودة إليه، ويجوز الاستشهاد به أيضاً، على عكس عدد من الوسائل الأخرى، والتي لا تحمل بين طياتها هذه الميزة. وعن مواكبة العصر وتطوير العمل الصحفي، قالت بأن أهم تطور في مجال العمل الصحفي هو التحول الإلكتروني الذي يشهده، إضافة إلى الاستعانة بالأدوات المساندة كالرسوم الجرافيكية على سبيل المثال، لجذب أنظار القراء وتشجيعهم على المتابعة.

أما علي العليوات، فقد توجه بالشكر الجزيل، وبكل الثناء والتقدير، لجميع العاملين في قطاع الصحافة في مملكة البحرين، وعلى رأسهم رواد الصحافة البحرينية الكبار، الذين ما زالت بصماتهم ومآثرهم خالدة وباقية، والذين مهدوا الطريق للأجيال اللاحقة لكي تأخذ مسارها، ومثّلت رؤاهم منارة يستنير بها المستجدون في هذا القطاع، كما أردف كلامه بتحية من القلب لجمعية الصحفيين البحرينية، على نشاطها الدائم، ومساهمتها الفاعلة، في المشهد الإعلامي بمملكة البحرين.