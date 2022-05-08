وكيل إمارة القصيم يعايد منسوبي الإمارة بمناسبة عيد الفطر المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - أقامت إمارة القصيم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومديرو العموم والإدارات ورؤساء الأقسام بديوان الإمارة، الذين قدموا التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة . وهنأ وكيل إمارة القصيم , الجميع بمناسبة عيد الفطر المبارك, متمنيًا للجميع دوام الأفراح والمناسبات البهيجة، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، وأن يعيد على الجميع هذه المناسبة السعيدة والوطن وأبنائه ينعمون بالأمن والاستقرار في ظل قيادته الحكيمة. أخبار قد تهمك

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