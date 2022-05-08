سعادة رئيس هيئة الأركان يترأس اجتماع لجنة الدفاع والأمن الوطني‎‎‎

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، اجتماع لجنة الدفاع والأمن الوطني صباح اليوم الأحد 8 مايو 2022م. وجرى خلال الاجتماع بحث السبل الكفيلة بتطوير التعاون المشترك الذي من شأنه تعزيز عمليات التنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية بالمملكة وبما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن ومرتكزات الاستقرار للحفاظ على مكتسبات ومقدرات الوطن. حضر الاجتماع الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، والفريق الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني، واللواء الركن طيار أحمد علي عزالدين الساده القائم بأعمال قائد سلاح الجو الملكي البحريني، واللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات، واللواء الركن بحري محمد يوسف العسم قائد سلاح البحرية الملكي البحريني، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين بالجهات المعنية.

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