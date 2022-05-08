ايقاف التداول على أسهم «البركة المصرفية» في بورصة «ناسداك دبي» اعتباراً من يوم غد.. والغاء الادراج بعد 3 أيام

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت مجموعة البركة المصرفية وتطبيقا لقرار مجلس الادارة في الـ23 فبراير 2022 وقرار الجمعية العامة للمساهمين في 30 مارس 2022 فأن المجموعة قد تلقت موافقة سلطة دبي للخدمات المالية بشطب أسهم المجموعة من القائمة الرئيسية لمركز دبي المالي وإلغاء الادراج في بورصة ناسداك دبي.

وسيكون يوم غد الـ9 من مايو الحالي وقف تداول الاسهم في بورصة ناسداك دبي، ويوم الـ12 من مايو الغاء الاسهم من القائمة الرئيسية من سلطة دبي للخدمات المالية ومن بورصة نادساك دبي.

وذكر بيان للمجموعة انه ستيم إلغاء ادراج الاسهم ووقف التداول بتاريخ 12 مايو في بورصة ناسداك دبي ولكن ستظل الاسهم مدرجة في بورصة البحرين، وستقوم بورصة ناسداك بتحويل الاسهم المدرجة لكل مساهم في حسابه لدى بورصة البحرين.

وفي حال عدم وجود حساب للمساهم في بورصة البحرين سيتم تحويل اسهمه الى حسابات غير قابلة للتداول في بورصة البحرين، وسيتم نقل الاسهم دون الحاجة لى اجراء من قبل المساهم.