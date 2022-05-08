اخبار الخليج – حميدان يبحث مع السفير الجزائر ي تعزيز التعاون في المجالات العمالية والتنموية

محمد بن مسعود - الدمام - التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، سعادة السفير عبد الحميد أحمد خوجة، بمناسبة تعيينه سفيراً جديداً للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة البحرين، وذلك اليوم الأحد في مكتبه بالوزارة.

وخلال اللقاء، أعرب حميدان عن اعتزازه بالعلاقات التي تربط البحرين بالجزائر على مختلف الأصعدة. مؤكداً حرص المملكة على تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في مجالات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، فضلاً عن تنسيق المواقف المشتركة في المحافل العمالية العربية والدولية. كما أطلع حميدان سعادة السفير على تجربة البحرين في المجالات المرتبطة بتطوير سوق العمل والخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة لدعم مختلف شرائح المجتمع.

من جانبه، أشاد السفير خوجة بتطور العلاقات بين البلدين الشقيقين، منوهاً بما وصلت اليه مملكة البحرين من تقدم ونمو في مختلف المجالات، مشيداً بما حققته تجربتها في سوق العمل وما تزخر به من تشريعات عمالية متطورة وما تحظى به شرائح المجتمع البحريني من رعاية ودعم حكومي مستمر في مجالات التنمية المختلفة.