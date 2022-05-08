محمد بن مسعود - الدمام - التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، سعادة السفير عبد الحميد أحمد خوجة، بمناسبة تعيينه سفيراً جديداً للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة البحرين، وذلك اليوم الأحد في مكتبه بالوزارة.
وخلال اللقاء، أعرب حميدان عن اعتزازه بالعلاقات التي تربط البحرين بالجزائر على مختلف الأصعدة. مؤكداً حرص المملكة على تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في مجالات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، فضلاً عن تنسيق المواقف المشتركة في المحافل العمالية العربية والدولية. كما أطلع حميدان سعادة السفير على تجربة البحرين في المجالات المرتبطة بتطوير سوق العمل والخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة لدعم مختلف شرائح المجتمع.
من جانبه، أشاد السفير خوجة بتطور العلاقات بين البلدين الشقيقين، منوهاً بما وصلت اليه مملكة البحرين من تقدم ونمو في مختلف المجالات، مشيداً بما حققته تجربتها في سوق العمل وما تزخر به من تشريعات عمالية متطورة وما تحظى به شرائح المجتمع البحريني من رعاية ودعم حكومي مستمر في مجالات التنمية المختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – حميدان يبحث مع السفير الجزائر ي تعزيز التعاون في المجالات العمالية والتنموية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.