أمير مكة يستقبل مدراء الجهات الحكومية وقادة القطاعات العسكرية بالمنطقة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، مدراء الجهات الحكومية وقادة القطاعات العسكرية بالمنطقة، الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بعيد الفطر المبارك.

وخلال الاستقبال هنأهم أمير منطقة مكة المكرمة بعيد الفطر، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع باليُمن والبركات.

من جهتهم، قدّم مديرو القطاعات الحكومية وقادة القطاعات العسكرية بالمنطقة التهنئة للأمير خالد الفيصل بهذه المناسبة، سائلين الله أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان، كما باركوا لسموه نجاح الخطط التنفيذية لشهر رمضان المبارك عام 1443هـ والتي أخذت في الاعتبار الحرص على خدمة قاصدي المسجد الحرام، وتسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بأمن وسلامة.