الفيصل يستقبل محافظ الطائف

وهنّأ أمير منطقة مكة المكرمة، محافظ الطائف بالثقة الملكية سائلاً الله التوفيق في مهام عمله، مؤكداً ضرورة متابعة مشاريع التنمية وتلمّس حاجات السكان وقضاء حوائجهم، وتسهيل أمور المراجعين وإنجاز معاملاتهم ومساعدتهم في حل مشكلاتهم.
من جهته عبّر الأمير سعود بن نهار عن اعتزازه بثقة القيادة، مقدّماً شكره وعرفانه للأمير خالد الفيصل على توجيهاته وتحفيزه والتي سيكون لها - بإذن الله - دورها في تحقيق آمال وتطلعات أهالي وزوار الطائف.
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