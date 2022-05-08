فرجت تسهم في سداد مديونيات 2508 مستفيدين في رمضان

أوضحت المديرية العامة للسجون أن مبادرة "فرجت" أسهمت في سداد مديونيات 2508 مستفيدين خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بتبرعات تجاوزت الـ (120) مليون ريال.

وأشارت "السجون" إلى أن الفواتير التي تم سدادها تعود للموقوفين في قضايا مالية غير جنائية، حيث تمثل المبادرة نافذة آمنة وموثوقة للتبرع والوقوف بجانب المستفيدين، مشددة على أنها متاحة طوال العام عبر موقع "أبشر" الإلكتروني، وتطبيق "أبشر أفراد" ومنصة "إحسان"، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية.

وقدمت المديرية شكرها للمتبرعين كافة، الذين أسهموا في هذا العمل الخيري و الإنساني وتعميق المقاصد الشرعية لموسم الخير والعطاء، شهر رمضان المبارك.