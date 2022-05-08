ضبط 70 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 6 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة في منطقة عسير.

كما تم ضبط 4 مخالفين لنظام البيئة ارتكبوا مخالفة الصيد في منطقة المدينة المنورة بمحافظة العلا ، بحوزتهم بندقيتان ناريتان، وبندقية شوزن، وبندقية هوائية، و1283 ذخيرة.

وكذلك 60 مخالفا لرعيهم 1280 متنا من الإبل و1611رأسا من الأغنام في مواقع ممنوعة.

تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.