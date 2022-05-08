بالتنسيق بين شرطة نجران وعسير ..ضبط مواطن لقيامه بالسرقة

قبضت شرطة منطقة نجران بالتنسيق مع شرطة منطقة عسير على مواطن سرق أجهزة هواتف متنقلة من محل تجاري، واستردت (55) جهازًا ضبطت بحوزته، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.



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