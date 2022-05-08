خادم الحرمين يدخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء فحوصات طبية - #عاجل

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: " بيان من الديوان الملكي " دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مساء يوم أمس السبت 6 شوال 1443هـ الموافق 7 مايو 2022م مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء بعض الفحوصات الطبية.



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