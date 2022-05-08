شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي العام يحث الموظفين على الاجتهاد ومواصلة العمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مكتب سماحته بالرئاسة العامة اليوم, المهنئين بعيد الفطر المبارك من منسوبي الرئاسة ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين.

وألقى سماحته كلمة هنأ منسوبي الرئاسة بهذه المناسبة السعيدة، معربًا عن شكره على ما أبدوه من مشاعر طيبة، داعيًا الله جل جلاله أن يعيد علينا هذه المناسبات السعيدة والوطن ينعم بالرخاء والطمأنينة في ظل قيادته الحكيمة وحث سماحته الموظفين على الجد والاجتهاد ومواصلة العمل ومراقبة الله في السر والعلن.

بدورهم, قدم منسوبو الرئاسة خلال حفل المعايدة الذي نظمته إدارة العلاقات العامة والإعلام التهاني لسماحة المفتي بهذه المناسبة، سائلين الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يعيده باليمن والخير والبركات.