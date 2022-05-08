اخبار الخليج – اول عالم ميتافيرس عربي يحتفل بعيد ميلاد ناصر بن حمد 

محمد بن مسعود - الدمام - احتفلت مملكة نيمو لاند اول مشروع ميتافيرس عربي بعيد ميلاد سمو الشيخ ناصر بن حمد قائد الحرس الملكي البحريني مستشار الأمن الوطني ، وتم تعليق صورة سموه وسط عاصمة مملكة نيمو لاند احتفالا بالمناسبة و احتفاء بدعم سموه لقطاع التكنلوجيا والابتكار ، NEMO LAND KINGDOM الذي اطلقه ثلاثة بحرينيين ينشطون في مجال العملات الرقمية والذي اطلقوا سابقا عملة حزم اول عملة رقمية عربية هو عبارة عن اتحاد خمس عوالم تتوزع بين الصحراء والسهول والثلوج والمياه وعاصمة عصرية من المستقبل ، الاسم مقتبس من اسم (نقطة نيمو) وهي مساحة كبيرة من جنوب المحيط الهادئ، وتقع قبالة ساحل شيلي وتستخدم كمقبرة واسعة لمعدات الملاحة الفضائية لاستيعاب بقايا المعدات والصواريخ الفضائية التي عفا عليها الزمن .

ويعد الاحتفال الاول من نوعه لشخصية عربية

@Nemo.land.kingdom @hzmcoin

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