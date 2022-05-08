“المناطق” تعزّي اللواء “قناص آل سوار” في والدته

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – الرياض يتقدم رئيس تحرير صحيفة المناطق السعودية المشرف العام على جوالات المناطق الإخبارية وجميع منسوبي مؤسسة المناطق للإعلام والنشر بخالص العزاء وعظيم المواساة لسعادة اللواء متقاعد قنّاص بن أحمد آل سوار؛ رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى السرطان بنجران‬⁩؛ وقائد العمل الخيري والإنساني وذلك في وفاة والدته رحمها الله وأسكنها فسيح جناته؛ والتعازي موصولة لإخوته وأخواته وكافة الأسرة؛ سائلين الله تعالى أن يجمعهم بها في الفردوس الأعلى من الجنة؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون..

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