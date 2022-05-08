اخبار دوليه – حسابات الصين في تايوان.. مخاوف من «سيناريو أوكرانيا»

محمد بن مسعود - الدمام - نبه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي آيه) بيل بيرنز، السبت، إلى أن الصين تتابع «من كثب» الاجتياح الروسي لأوكرانيا، وستأخذ على الأرجح العبر من هذا النزاع لتكييف خططها الهادفة إلى السيطرة على تايوان.
وقال بيرنز: «من الواضح أن القادة الصينيين يحاولون أن يحددوا من كثب العبر التي يمكن أن يأخذوها من أوكرانيا فيما يتصل بطموحاتهم في تايوان».
وأوضح مدير كبرى وكالات الاستخبارات الأميركية خلال مؤتمر نظمته صحيفة فايننشال تايمز أن بكين «فوجئت» بإخفاقات الجيش الروسي ومقاومة المجتمع الأوكراني.
وأضاف: «اعتقد أنهم صدموا خصوصا بكيفية توحد حلف شمال الأطلسي لفرض أثمان اقتصادية على روسيا ردا على عدوانها».
وفي رأي بيرنز أن القادة الصينيين يبحثون «الأكلاف والتداعيات» الناتجة من استخدام محتمل للقوة بهدف السيطرة على تايوان.
ويعيش 23 مليون شخص هم سكان الجزيرة تحت تهديد دائم بغزو صيني، في ضوء اعتبار بكين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها ستتمكن من استعادته يوما ما حتى لو استخدمت القوة لتحقيق ذلك.
وعزز الاجتياح الروسي لأوكرانيا مخاوف الجانب التايواني من إمكان أن تنفذ بكين تهديداتها.
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