اخبار دوليه – وداعا للخداع بعد اليوم.. 7 علامات تفضح من يكذب

محمد بن مسعود - الدمام - كشف علماء النفس مؤخرا، 7 علامات تدل على أن الشخص الذي أمامك يكذب، وباتباعها ستسهل عليك مهمة كشف الكذب، العادة التي نواجهها جميعنا في حياتنا اليومية.

وفي حديثه لموقع «سلينغو»، كشف عالم النفس دارين ستانتون، التعبيرات الدقيقة والعلامات المقلقة التي يجب الانتباه لها عند محاولة كشف الكذب.

النظر

وفقا لدارين، غالبا ما يطيل الكاذبون التواصل البصري، لتعويض الكذبة بالنظر، في محاولة لإقناعك بالكذب.

ويشرح قائلا: «بشكل عام، ننظر في عيني الشخص المقابل لمدة تتراوح من 3 إلى 5 ثوان فقط، لكنها أطول قليلا عند الكاذب».

الرمش

يمضي عالم النفس ليقول إن معدل الرمش سيزداد أيضا عندما يقوم الشخص بالكذب. ويلاحظ أن هذا يمكن أن يصل مرتين إلى ثلاث مرات في الدقيقة.