كورونا اليوم .. 339 إصابة بكورونا و112 حالة تعاف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 339 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 755,415 حالة.

وذكرت وزارة الصحة –عبر موقع مركز القيادة والتحكم لكوفيد ١٩- أنه تم تسجيل 112 حالات تعافٍ جديدة من الفيروس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 742,563 حالة.

وأضافت، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة، ليصل إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 9,103 حالة.