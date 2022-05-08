محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 339 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 755,415 حالة.
وذكرت وزارة الصحة –عبر موقع مركز القيادة والتحكم لكوفيد ١٩- أنه تم تسجيل 112 حالات تعافٍ جديدة من الفيروس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 742,563 حالة.
وأضافت، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة، ليصل إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 9,103 حالة.
وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن 64,498,624 جرعة، بجميع المناطق والمحافظات.
وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق، عن البدء في إعطاء الجرعة التنشيطية الثانية للفئة العمرية من 50 عامٍا فما فوق لمن يرغب، وذلك بعد إتمام 8 أشهر من أخذ الجرعة التنشيطية الأولى.
أخبار قد تهمك
وذكرت وزارة الصحة، أن الجرعة التنشيطية الأولى مهمة جدًّا لرفع مناعة الجسم والمحافظة عليها في مستوى مرتفع، وتؤخذ بعد 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا اليوم .. 339 إصابة بكورونا و112 حالة تعاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.