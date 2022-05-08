إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 517 مليوناً و6 ملايين وفاة

محمد بن مسعود - الدمام - تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم 517.1 مليون حالة حتى صباح اليوم الأحد، بينما وصل عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها إلى 11.33 مليار. وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 517 مليوناً و102 ألف حالة. ووفق “الألمانية”ن ارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و250 ألف وفاة. وتمّت مراجعة عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم؛ ليكون العدد الإجمالي عند 11 ملياراً و336 مليون جرعة. أخبار قد تهمك

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