رصد أول إصابة بمرض نادر يصيب البشر وليس له علاج في بريطانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

رصدت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا، أول إصابة بفيروس “جدري القرود”، لشخص عائد من نيجيريا، ويعتقد أنه أصيب قبل العودة إلى بريطانيا.

وبحسب بيان صادر عن الوكالة، نشره الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، فإن المريض يتلقى العناية الطبية اللازمة في وحدة الأمراض المعدية بمؤسسة “جاي أند سانت توماس” التابعة للهيئة الوطنية للصحة البريطانية في لندن.

وأوضحت الوكالة أنها تواصلت مع المخالطين للشخص المصاب، بما فيهم عدد من الركاب الذين سافروا معه على نفس الرحلة إلى بريطانيا، كإجراء احترازي لمنع انتشار العدوى، ولتزويدهم بمعلومات حول المرض.

ووفق منظمة الصحة العالمية، فإن فيروس جدري القرود، هو مرض نادر يحدث أساسا في المناطق النائية من وسط إفريقيا وغربها بالقرب من الغابات الاستوائية الماطرة، ومن المفترض أن العدوى لا تنتشر بين البشر بسهولة، ولكن قد تتسبب في مضاعفات خطيرة، فيما لم يكتشف أي علاج أو لقاح للمرض حتى الآن.