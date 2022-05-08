ارتفاع أسعار الذهب .. وعيار 21 إلي 199 ريال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السعودية خلال تعاملات الأحد 8 مايو 2022، ترقبا لأداء “الثمين” مع فتح الأسواق العالمية تداولاتها.
وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية، خلال التعاملات الصباحية، إلى نحو 227.24 ريال (60.58 دولار).
وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في السعودية اليوم، إلى نحو 198.84 ريال (53.01 دولار).
كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية، إلى نحو 170.43 ريال (45.44 دولار).
وعن أسعار الذهب الاقتصادي بداية تعاملات اليوم في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 132.56 ريال (35.34 دولار).
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وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية، خلال التعاملات المبكرة، ارتفاعًا إلى مستوى 7067 ريالًا (1884 دولارًا).
وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21)، سجل نحو 1591 ريالا (424.08 دولار).
وتشهد بورصات الذهب العالمية عطلة أسبوعية، السبت والأحد.
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